Джокович - после проигранного суда: Надеюсь, мы теперь можем сосредоточиться на теннисе

Сербский теннисист Новак Джокович высказался после того, как проиграл в Федеральном суде Австралии дело о повторном аннулировании своей визы.
«Сейчас я возьму перерыв, чтобы отдохнуть от всего и восстановиться. Дальнейшие комментарии буду давать потом. Я чрезвычайно разочарован, что не сумею принять участие в Australian Open. Но уважаю решение суда и буду сотрудничать с властями относительно моего отъезда из Австралии. Мне неловко, что в последние недели внимание было на мне. Надеюсь, мы теперь можем сосредоточиться на теннисе. Хочу пожелать успешного выступления всем теннисистам, работникам турнира, волонтерам и болельщикам по всему миру. Также хотел бы поблагодарить свою семью, друзей, команду, болельщиков и соотечественников за постоянную поддержку. Вы придавали мне очень много сил», - приводит слова теннисиста RT, ссылаясь на The Age.
Напомним, Джокович прибыл в Австралию, имея на руках визу, которую не имел права использовать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ранее серб оформил себе медотвод.
Новака задержали в аэропорту, поместили в отель для беженцев и планировали депортировать из страны, однако он обратился в суд и выиграл дело.
Позже стало известно, что австралийские власти могут упрятать серба за решетку на год за предоставление ложной информации при оформлении визы, а сербские - на три года за то, что Джокович в конце декабря давал интервью французскому изданию, будучи зараженным коронавирусом и зная об этом, однако скрыл этот факт.
14 января иммиграционные службы повторно аннулировали визу Джоковича, мотивируя данное решение тем, что своим негативным отношением к вакцинации серб представляет собой общественную угрозу.