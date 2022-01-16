Джокович может получить трехлетний запрет на посещение Австралии

Первой ракетке мира Новаку Джоковичу могут запретить посещать Австралию в течение трех лет, сообщает RT, ссылаясь на AP News.
По законодательству данного государства, подобные ограничения должны накладываться на любого депортируемого.
Напомним, что сегодня Джокович проиграл в Федеральном суде Австралии дело о повторном аннулировании своей визы по причине общественной опасности из-за негативного отношения к вакцинации.
Добавим, что Джокович девять раз в своей карьере выигрывал Australian Open.
источник: «RT на русском»