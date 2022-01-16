Чакветадзе - о депортации Джоковича из Австралии: Почему Новаку дали изначально зеленый свет

Бывшая теннисистка Анна Чакветадзе высказалась о ситуации с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
«В этой истории больше вопросов, почему Новаку дали тогда изначально зеленый свет, и он прилетел в Австралию и вообще считал, что может спокойно принять участие в турнире. Просто сразу бы правительство ответило, что нет, вы не можете въехать в нашу страну. Было очевидно, что его не будет на Australian Open. Его жалко, потому что могли бы сразу запретить, чтобы он не летал туда-сюда. Все началось, на мой взгляд, с фотографии в Instagram, что он летит в Австралию. А лететь долго, пока долетел, в Австралии такой шум поднялся, что Джокович с медотводом, без прививки залетает в страну, все уже были под прессингом журналистов. С этого все началось, поскольку другие люди с медотводом тихонечко залетели без каких-либо заявлений и публикаций. Рената Ворачова даже турнир успела сыграть», - приводит слова Чакветадзе “Спорт-Экспресс”.
Напомним, Джокович прибыл в Австралию, имея на руках визу, которую не имел права использовать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ранее серб оформил себе медотвод.
Новака задержали в аэропорту, поместили в отель для беженцев и планировали депортировать из страны, однако он обратился в суд и выиграл дело.
Позже стало известно, что австралийские власти могут упрятать серба за решетку на год за предоставление ложной информации при оформлении визы, а сербские - на три года за то, что Джокович в конце декабря давал интервью французскому изданию, будучи зараженным коронавирусом и зная об этом, однако скрыл этот факт.
14 января иммиграционные службы повторно аннулировали визу Джоковича, мотивируя данное решение тем, что своим негативным отношением к вакцинации серб представляет собой общественную угрозу. А через два дня данное решение было признано правомерным Федеральным судом Австралии.