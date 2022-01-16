Николай Давыденко: Медведев – второй в мире и считается фаворитом Australian Open

Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко поделился ожиданиями от Australian Open-2022.

Отметим, что Открытый чемпионат Австралии пройдет c 17 по 30 января в Мельбурне. В прошлом году победу на турнире одержал серб Новак Джокович, который пропустит нынешний розыгрыш соревнований – спортсмен проиграл суд по аннулированию своей визы и вынужден покинуть Австралию.

– С отсутствием Джоковича появляется больше шансов у других спортсменов. Сейчас набирает форму Надаль, чувствует, что у него может появиться шанс выиграть Australian Open. Думаю, об этом думает и Медведев. Все, у кого появился шанс выиграть Австралию, будут рвать до конца. Медведев – второй в мире и считается фаворитом турнира, – цитирует Давыденко «Чемпионат».

Добавим, что Медведев занимает второе место в рейтинге ATP. В 2021 году россиянин вышел в финал Australian Open, уступив Джоковичу по итогам трех сетов – 5:7, 2:6, 2:6.