Президент Сербии - о депортации Джоковича: Издевались над лучшим теннисистом десять-одиннадцать дней

Президент Сербии Александр Вучич вступился за теннисиста Новака Джоковича, который проиграл в Федеральном суде Австралии дело о повторной аннуляции своей визы.
«Те, кто думает, что отстояли какие-то принципы, показали, что не имеют принципов. Издевались над лучшим теннисистом десять-одиннадцать дней, чтобы вручить ему решение, о котором знали, что с первого дня его вручат. На Новаке они хотели показать, как действует мировой порядок и что могут сделать каждому. Своим шагом они унизили не Новака, а сами себя», - приводит слова Вучича “РИА Новости”.
Напомним, Джокович прибыл в Австралию, имея на руках визу, которую не имел права использовать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ранее серб оформил себе медотвод.
Новака задержали в аэропорту, поместили в отель для беженцев и планировали депортировать из страны, однако он обратился в суд и выиграл дело.
Позже стало известно, что австралийские власти могут упрятать серба за решетку на год за предоставление ложной информации при оформлении визы, а сербские - на три года за то, что Джокович в конце декабря давал интервью французскому изданию, будучи зараженным коронавирусом и зная об этом, однако скрыл этот факт.
14 января иммиграционные службы повторно аннулировали визу Джоковича, мотивируя данное решение тем, что своим негативным отношением к вакцинации серб представляет собой общественную угрозу. А через два дня данное решение было признано правомерным Федеральным судом Австралии.