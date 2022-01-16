Андрей Рублев: Настрой боевой на Открытый чемпионат Австралии. Хочется показать свой максимум

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал поделился мнением о предстоящем Australian Open.
«Настрой боевой на Открытый чемпионат Австралии. Хочется показать свой максимум, сделать все возможное, чтобы сыграть как можно лучше», - приводит слова Рублева ТАСС.
Напомним, что Открытый чемпионата Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне. Призовой фонд турнира составляет более 54 миллиона долларов.
В первом матче Рублеву будет противостоять представитель Италии Джанлука Магер. Встреча состоится 18 января.
источник: ТАСС