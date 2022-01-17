Потапова не смогла выйти во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова завершила свои выступления на Открытом чемпионата Австралии-2022, проиграв в матче первого круга представительнице Италии Камиле Джорджи со счетом 4:6, 0:6.

Отметим, что встреча между спортсменками продолжалась 1 час 12 минут. Россиянка, занимающая 68-е место в рейтинге WTA, оформила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырех заработанных. У ее соперницы два эйса, три двойных и четыре реализованных брейка из четырех.

Во втором круге Джорджи встретится с Терезой Мартинцовой из Чехии, ранее обыгравшей американку Лорен Дэвис (7:5, 6:2).