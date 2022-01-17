Хачанов победил американца Кудлу в матче первого круга Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов успешно преодолел барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии, победив Дениса Кудлу из США – 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).

Матч продлился 2 часа 32 минуты. Хачанов записал на свой счет 17 подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал четыре брейка из 11. У его соперника пять эйсов, две двойных, а также два реализованных брейка из шести.

В следующем круге россиянин, занимающий 30-е место в рейтинге ATP, сыграет против представителя Франции Бенжамена Бонзи, обыгравшего Петера Гойовчика из Германии (6:3, 6:3, 6:3).