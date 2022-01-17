Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Надаль стартовал с победы на Australian Open

Бывшая первая ракетка мира обыграл американца Маркоса Жирона.
17 января 2022 09:38
автор: Владислав Корегин

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, победив в трех сетах представителя США Маркоса Жирона – 6:1, 6:4, 6:2.

Матч продлился 1 час 51 минуту. Надаль превзошел своего соперника по эйсам (7-2), а также реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Американец заработал два брейка, однако не смог их реализовать. При этом оба спортсмена допустили по две двойных ошибки.

Во втором круге Надаль, сеяный на турнире под шестым номером, сыграет либо с немцем Янником Ханфманом, либо с Танаси Коккинакисом из Австралии.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Особенность широкобедрых дам. Мужчинам будет любопытноМокрая Рудова запечатлелась в бассейнеИрина Роднина одним словом назвала Кондратюка
Есть гол Овечкина номер 756! До Ягра осталось ровно десять (видео)
В домашнем матче против «Ванкувера» Александр Овечкин забросил 756-ю шайбу в чемпионатах НХЛ, Евгений Кузнецов отдал два голевых паса, но «Вашингтон» уступил дома 2:4.
Только победа на Australian Open сделает Медведева первой ракеткой мира. И то не сразу, а 21 февраля
В ночь на 17 января в Мельбурне стартует первый в новом году турнир «Большого шлема». После высылки Новака Джоковича роль фаворита №1 перешла к российскому теннисисту Даниилу Медведеву.
Мужской олимпийский оптимизм. Как Логинов отыграл 30 мест и взял серебро в пасьюте!
Этап Кубка мира в немецком Рупольдинге завершали в воскресенье 16 января две гонки преследования.
Новогоднее падение трафика, приход SberPay и 10 номинаций 1хBet. Букмекерский обзор
Самое главное из мира беттинга за последние дни.
С олимпийским составом ясно почти всё. Но кого ставить в командник — Кондратюка или Коляду?
Чемпионат Европы-2022 завершился триумфом сборной России, взявшей четыре золота из четырех. Кроме того, турнир в Таллине прояснил: кто из наших фигуристов выступит на Олимпиаде в Пекине, которая откроется уже 4 февраля.
А если бы Джокович был американцем, а не сербом, его бы тоже депортировали? Как политика победила спорт
Новаку Джоковичу все-таки не дали возможности сыграть на Australian Open. Федеральный суд Австралии признал законным решение министра по делам иммиграции Алекса Хоука аннулировать визу спортсмена и депортировать его из страны.
Россия взяла все золото ЧЕ по фигурному катанию, Левандовски забил 300-й гол в Бундеслиге, Джоковича депортируют из Австралии
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта.
Кровавый спорт. Как Кэлвин Каттар измочалил Грузинского Ниндзя на UFC Vegas 46
В главном бою первого в 2022 году турнира UFC американец Кэлвин Каттар неожиданно победил Гигу Чикадзе.
У Кучерова, Панарина и Свечникова — ассистентские дубли, у Михеева — победный гол. Русские зажгли в НХЛ
В 13 матчах регулярного чемпионата НХЛ, прошедших в ночь на воскресенье, из россиян отличился не только Александр Овечкин, возобновивший погоню за вечным рекордом Уэйна Гретцки.
11 шайб до Ягра и 11… до Гретцки! Как Овечкин забил впервые после новогодней ночи (видео)
Александр Овечкин был в 11 секундах от пятого подряд матча без заброшенных шайб, но тренеры «Нью-Йорк Айлендерс», заменив Семена Варламова на полевого игрока, «помогли» капитану «Вашингтона» прервать неприятную серию и закрепить выездную победу (2:0).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика