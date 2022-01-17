Надаль стартовал с победы на Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, победив в трех сетах представителя США Маркоса Жирона – 6:1, 6:4, 6:2.

Матч продлился 1 час 51 минуту. Надаль превзошел своего соперника по эйсам (7-2), а также реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Американец заработал два брейка, однако не смог их реализовать. При этом оба спортсмена допустили по две двойных ошибки.

Во втором круге Надаль, сеяный на турнире под шестым номером, сыграет либо с немцем Янником Ханфманом, либо с Танаси Коккинакисом из Австралии.