Карацев переместился с 20-го на 15-е место в рейтинге ATP

В понедельник, 17 января, пресс-служба ATP опубликовала обновленный список лучших теннисистов.

Отметим, что представитель России Аслан Карацев благодаря своей победе на турнире в Сиднее смог подняться с 20-го на 15-е место, набрав 2553 очка.

В первой десятке произошло несколько изменений – испанец Рафаэль Надаль переместился с шестой на пятую строчку, опередив россиянина Андрея Рублева. При этом на десятое место поднялся Янник Синнер из Италии – ранее спортсмен занимал 11-ю позицию.

Первой ракеткой мира по-прежнему является серб Новак Джокович. Вторым идет россиянин Даниил Медведев. Тройку лучших замкнул Александр Зверев из Греции.