Кудерметова вышла во второй круг Australian Open, Грачева завершила свои выступления на турнире

Сегодня, 17 января, состоялись два матча первого круга Открытого чемпионата Австралии с участием российских теннисисток.
Отметим, что Вероника Кудерметова одержала победу над американкой Клэр Лю со счетом 6:4, 6:4. Игра продлилась 1 час 23 минуты. 24-летняя спортсменка оформила два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. У ее соперницы 11 подач навылет, три двойных, а также три реализованных брейка из четырех.
Во втором круге Кудерметова сыграет против победительницы встречи Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Ясмине Паолини (Италия).
В параллельном матче еще одна россиянка Варвара Грачева уступила итальянке Лючии Бронцетти (6:3, 2:6, 3:6).
источник: «Советский спорт»