Премьер-министр Австралии заявил, что Джоковичу могут запретить въезд в страну на три года

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон высказался по поводу ситуации с депортацией первой ракетки мира Новака Джоковича из страны.

– Сейчас я не хочу говорить об условиях, при которых Джокович может попасть в Австралию в ближайшие годы. Я не собираюсь каким-либо образом мешать департаменту принимать необходимые решения. Согласно законам, запрет на въезд в страну длится три года, однако есть исключение, которое может быть реализовано при достижении определенных обстоятельств. Они должны быть рассмотрены в надлежащее время, – цитирует Моррисона RMC Sport.

Напомним, что 14 января иммиграционные службы повторно аннулировали визу Джоковича, мотивируя данное решение тем, что своим негативным отношением к вакцинации серб представляет собой общественную угрозу. А через два дня Федеральный суд Австралии встал на сторону правительства страны.

Таким образом, Джокович пропустит Australian Open, стартовавший сегодня, 17 января. Сербский теннисист является девятикратным победителем данного турнира.