Карацев начал Australian Open с пятисетовой победы над испанцем Хауме

Российский теннисист Аслан Карацев во встрече первого круга Открытого чемпионата Австралии победил испанца Муньяра Хауме со счетом 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4.
Карацев подал за матч семь раз навылет, допустив девять двойных ошибок, и реализовал восемь из 27 брейкпоинтов.
На счету Хауме шесть эйсов, четыре двойные ошибки и также восемь брейков при 17 возможностях взять подачу россиянина
В следующем раунде Карацев встретится с американцем Маккензи Макдональдом, победившем серба Николу Милоевича (5:7, 6:4, 6:3, 6:2).
источник: «Советский спорт»