Джокович может не сыграть на «Ролан Гаррос» из-за отказа прививаться

Министр Франции по спорту Роксана Марасиняню заявила, что в стране будет требоваться сертификат о вакцинации у спортсменов, которые приезжают на турниры, в число которых входит «Ролан Гаррос». Об этом сообщает News.ro.

Таким образом, первая ракетка мира Новак Джокович может столкнуться с новыми проблемами, когда он отправится на турнир во Францию.

Напомним, что 14 января иммиграционные службы повторно аннулировали визу Джоковича, мотивируя данное решение тем, что своим негативным отношением к вакцинации серб представляет собой общественную угрозу. А через два дня Федеральный суд Австралии встал на сторону правительства страны.

Джокович пропустит Australian Open, стартовавший сегодня, 17 января. Сербский теннисист является девятикратным победителем данного турнира. Спортсмен депортирован из Австралии.