Джокович прибыл в Белград после депортации из Австралии

Первая ракетка мира Новак Джокович прилетел в Сербию после аннулирования австралийской визы. Самолет с теннисистом прилетел из Дубая. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, что 14 января иммиграционные службы повторно аннулировали визу Джоковича, мотивируя данное решение тем, что своим негативным отношением к вакцинации серб представляет собой общественную угрозу. А через два дня Федеральный суд Австралии встал на сторону правительства страны.

Джокович пропустит Australian Open, стартовавший сегодня, 17 января. Сербский теннисист является девятикратным победителем данного турнира. Спортсмен депортирован из Австралии.