Джокович прибыл в Белград после депортации из Австралии

Первая ракетка мира Новак Джокович прилетел в Сербию после аннулирования австралийской визы. Самолет с теннисистом прилетел из Дубая. Об этом сообщает Reuters.
.@DjokerNole arrives in Belgrade 🇷🇸— Novak India Fans (@NovakIndiaFans) January 17, 2022
(Reuters) pic.twitter.com/9FEHxeKUxB
Напомним, что 14 января иммиграционные службы повторно аннулировали визу Джоковича, мотивируя данное решение тем, что своим негативным отношением к вакцинации серб представляет собой общественную угрозу. А через два дня Федеральный суд Австралии встал на сторону правительства страны.
Джокович пропустит Australian Open, стартовавший сегодня, 17 января. Сербский теннисист является девятикратным победителем данного турнира. Спортсмен депортирован из Австралии.
источник: Reuters