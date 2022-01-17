Евгений Кафельников: Не вижу ничего серьезного в ошибках Карацева. Главное - результат

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на победу российского теннисиста Аслана Карацева в первом круге Открытого чемпионата Австралии над испанцем Хауме Муньярой (3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4). Встреча продолжалась 4 часа 55 минут.
«У меня тоже были матчи, где я допускал такое большое количество невынужденных ошибок и выигрывал. Более ста невынужденных ошибок Карацева - это ничего серьезного. Не думаю, что на этом стоит фокусироваться. Самое главное, что есть результат», - приводит слова Кафельникова «Чемпионат».
Карацев подал за матч семь раз навылет, допустив девять двойных ошибок, и реализовал восемь из 27 брейкпоинтов.
На счету Хауме шесть эйсов, четыре двойные ошибки и также восемь брейков при 17 возможностях взять подачу россиянина
В следующем раунде Карацев встретится с американцем Маккензи Макдональдом, победившем серба Николу Милоевича (5:7, 6:4, 6:3, 6:2).