Карацев прокомментировал выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Российский теннисист Аслан Карацев дал комментарий после своей победы в первом круге Открытого чемпионата Австралии над испанцем Муньяром Хауме (3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4). Встреча продолжалась 4 часа 55 минут.
«Думаю, оценю свою игру в позитивном русле, так как это был длинный матч, первая игра на турнире. Только приехал с другого, у меня было мало времени, чтобы адаптироваться», - приводит слова Карацева Eurosport.
Карацев подал за матч семь раз навылет, допустив девять двойных ошибок, и реализовал восемь из 27 брейкпоинтов.
На счету Хауме шесть эйсов, четыре двойные ошибки и также восемь брейков при 17 возможностях взять подачу россиянина
В следующем раунде Карацев встретится с американцем Маккензи Макдональдом, победившем серба Николу Милоевича (5:7, 6:4, 6:3, 6:2).