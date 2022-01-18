Павлюченкова за один час одолела Бондарь на Austalian Open

В Мельбурне на стадионе «Мельбурн Парк» состоялся матч первого круга Austalian Open, в котором встречались россиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Анна Бондарь. 11-я ракетка мира выиграла со счетом 6:2, 6:1.

Продолжительность встречи составила всего один час и одну минуту.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с 37-летней австралийкой Самантой Стосур, которая занимает 487-ю строчку мирового рейтинга.

Отметим, что две другие представительницы России также выиграли свои матчи: Дарья Касаткина одолела швейцарку Стефани Фегель - 6:3, 6:1, а Людмила Самсонова расправилась с американкой Эминой Бектас - 7:5, 6:4.