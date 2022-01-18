Медведев и Рублев вышли во второй круг Australian Open

Вторая ракетка мира Даниил Медведев и Андрей Рублев вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Медведев в трех сетах обыграл швейцарца Хенри Лааксонена. Матч продолжался один час 56 минут завершился со счетом 6:1, 6:4, 7:6 в пользу россиянина. Медведев десять раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.

На счету швейцарца один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк из пяти.

Рублев за час и 26 минут также в трех сетах сломил сопротивление итальянца Джанлуки Магера. Матч закончился со счетом 6:3, 6:2, 6:2 в пользу олимпийского чемпиона из России, который 13 раз подал навылет при трех двойных ошибках и семи реализованных брейк-пойнтах из десяти.

Его соперник совершил десять эйсов, пять двойных ошибок и реализовал один брейк из пяти попыток.

В следующем круге Андрей сыграет против литовца Ричардаса Беранкиса. Медведев ожидает своего соперника в паре Лиам Броди (Великобритания) / Ник Кирьос (Австралия).