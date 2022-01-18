Шамиль Тарпищев - о победе Медведева: В конце у Даниила появилась вальяжность

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал первый матч второй ракетки мира Даниила Медведева на стартовавшем Открытом чемпионате Австралии.

«Первые полтора сета Медведев играл очень здорово. У соперника не было вариантов. Но потом появилась вальяжность, так как Даниил был уверен в победе. Сомнений не было, так что особенно говорить нечего. Понравилась игра Медведева, когда он был заряжен на результат, но потом, когда Даниил понял, что имеет преимущество, то играл просто на победу, а не так, чтобы поскорее завершить игру», - приводит слова Тарпищева «РИА Новости».

Напомним, в рамках первого круга турнира Медведев в трех сетах обыграл швейцарца Хенри Лааксонена со счетом 6:1, 6:4, 7:6.

Россиянин ожидает своего соперника по второму кругу в паре Лиам Броди (Великобритания) / Ник Кирьос (Австралия).