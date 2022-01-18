Сафиуллин на старте Australian Open проиграл словаку Молчану

Российский теннисист Роман Сафиуллин во встрече первого круга Открытого чемпионата Австралии проиграл словаку Алексу Молчану со счетом 3:6, 6:7 (9:11), 7:5, 6:7 (6:8).
Сафиуллин за матч 13 раз подал навылет, не допустив двойных ошибок и реализовал три из шести брейкпоинтов.
На счету Молчана по четыре эйса и двойных ошибок, а также три брейка при восьми возможностях взять подачу россиянина.
В следующем раунде Молчан сыграет с испанцем Пабло Андухаром, победившем белоруса Илью Ивашко (6:1, 7:5, 6:1).
источник: «Советский спорт»