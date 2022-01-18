Рублев чувствовал нервозность из-за того, что переболел коронавирусом

Шестая ракетка мира Андрей Рублев дал комментарий после своей победы во встрече с итальянцем Джанлукой Маджером (6:3, 6:2, 6:2) в рамках первого раунда Australian Open.
«Я чувствовал небольшую нервозность перед первым поединком на турнире, поскольку у меня в декабре был коронавирус, но сейчас всё в порядке. Я не знал, как сыграю в первом матче. Это непросто, когда ты отправляешься на один из лучших турниров, не играя несколько недель. Однако я очень доволен тем, как всё прошло», — приводит слова Рублева RT, ссылаясь на France24.
Добавим, что в следующем круге Андрей сыграет против литовца Ричардаса Беранкиса.
Напомним также, что из-за заболевания COVID-19 Рублев не смог помочь сборной России на АТР Cup.
источник: «RT на русском»