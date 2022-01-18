Медведев сыграет с Кирьосом в матче второго круга Australian Open

Как жаль, что мы не увидим их на Олимпиаде… Капризов и Барбашев оформили по дублю в НХЛ (видео)

Два гола Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» добраться до овертайма в матче с «Колорадо» (3:4Б), а две шайбы Ивана Барбашева обеспечили «Сент-Луису» победу над «Нэшвиллом» (5:3).