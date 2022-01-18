Медведев сыграет с Кирьосом в матче второго круга Australian Open

Стал известен соперник российского теннисиста Даниила Медведева по матчу второго круга Открытого чемпионата Австралии.
Отметим, что 25-летний спортсмен сыграет против австралийца Ника Кирьоса, обыгравшего представителя Великобритании Лиама Броуди (6:4, 6:4, 6:3) на старте турнира. Матч продолжался 1 час 55 минут.
Добавим, что встреча между Медведевым и Кирьосом запланирована на 20 января в 03:00 мск. Ранее на Australian Open россиянин, являющийся второй ракеткой мира, победил швейцарца Хенри Лааксонена – 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).
источник: «Советский спорт»