Кафельников уверен в победе Медведева над Кирьосом во втором круге Australian Open

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча между Даниилом Медведевым и Ником Кирьосом во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, что очная встреча теннисистов состоится 20 января в 03:00 мск.

– Это будет легкая прогулка для Медведева. Это соперники разного класса на данный момент. Кирьос – это несерьезно сейчас, чтобы как-то беспокоиться о результате, – приводит слова Кафельникова «РИА Новости».

Добавим, что на старте турнира Медведев одержал победу над представителем Швейцарии Хенри Лааксоненом – 6:1, 6:4, 7:6 (7:3). В свою очередь Кирьос обыграл Лиама Броуди из Великобритании (6:4, 6:4, 6:3).