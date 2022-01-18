Шамиль Тарпищев: Сафиуллин должен был выиграть у Молчана

Президент ФТР Шамиль Тарпищев считает, что российский теннисист Роман Сафиуллин упустил победу в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии против словака Алекса Молчана (3:6, 6:7, 7:5, 6:7).
“По логике Сафиуллин должен был выиграть у Молчана. Если бы взял второй сет, то по итогу победил бы точно. В начале игры преимущество было у соперника: словак играл лучше за счёт большей активности и мощи. Но Роман достаточно быстро адаптировался, а во втором сете вообще вёл 5:2. Затем три сетбола на тай-брейке… Сафиуллину не хватило разумных действий и разнообразия: были бы вариации резаных кручёных, то всё сложилось бы иначе”, - приводит слова Тарпищева “Чемпионат”.
Добавим, что в следующем раунде Молчан сыграет с испанцем Пабло Андухаром, победившем белоруса Илью Ивашко (6:1, 7:5, 6:1).
Напомним, что Сафиуллин выступал вместе с Даниилом Медведевым на ATP Cup-2022.