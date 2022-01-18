Циципас вышел во второй круг Australian Open, обыграв шведа Имера

Греческий теннисист Стефанос Циципас успешно преодолел барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии, одержав победу над представителем Швеции Микаэлем Имером со счетом 6:2, 6:4, 6:3.

Отметим, что игра продолжалась 2 час 12 минут. Циципас, занимающий четвертое место в рейтинге ATP, оформил шесть подач навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 13. У его соперника два эйса, четыре двойных, а также два реализованных брейка из 11.

В следующем круге соперником Циципаса станет аргентинец Себастьян Баес, победивший на старте турнира Альберта Рамоса из Испании (6:4, 4:6, 6:3, 1:6, 6:2).