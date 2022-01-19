Свитолина вышла в третий круг Australian Open, обыграв француженку Тан

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
Ее соперница по второму кругу француженка Армони Тан не смогла доиграть встречу в третьем сете при счете 6:3, 5:7, 5:1 в пользу украинки. Продолжить борьбу Тан помешала травма икроножной мышцы. Соперницы провели на корте 2 часа 7 минут.
В следующем раунде Свитолина сыграет с представительницей Белоруссии Викторией Азаренко, победившей швейцарку Джил Тайхманн (6:1, 6:2).
Также в третий круг Australian Open вышла украинка Марта Костюк, одолевшая испанку Сару Соррибес-Тормо со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Дальше Костюк сыграет с другой представительницей Испании Паулой Бодосой.
Также добавим, что Марина Заневская снялась с Открытого чемпионата Австралии, таким образом, в третий круг турнира без борьбы вышла Нурия Паррисас-Диас.