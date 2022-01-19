Надаль вышел в третий круг Australian Open, где может сыграть с Хачановым

Пятая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии победил немецкого теннисиста Янника Ханфманна со счетом 6:2, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты.

По ее ходу Надаль один раз подал навылет, совершив пять двойных ошибок, и четыре раза взял подачу немца, имея 16 возможностей.

На счету Ханфманна пять эйсов, одна двойная ошибка и два брейкпоинта, которые он не смог реализовать.

В третьем круге Australian Open Надаль может сыграть с россиянином Кареном Хачановым, которому сегодня по расписанию выходить на корт с французом Бенжаменом Бонци.