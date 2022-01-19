Касаткина и Самсонова не смогли преодолеть первый круг Australian Open в парном разряде

Российские теннисистки Дарья Касаткина и Людмила Самсонова уступили представительницам США Даниэль Коллинз и Дезире Кравчик в первом круге Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась победой американок со счетом 6:3, 6:3.

Касаткина и Самсонова два раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух.

На счету Коллинз и Кравчик - один эйс, ни одной двойной ошибки и реализовано пять брейк-пойнтов из девяти.