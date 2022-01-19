Потапова в паре с Петерсон вышла в следующий круг Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон одержали победу над румынкой Ириной Бегу и сербкой Ниной Стоянович в рамках первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Встреча продолжалась один час 52 минуты и завершилась со счетом 2:6, 6:3, 7:5 в пользу россиянки и шведки. Победительницы совершили две подачи навылет, восемь двойных ошибок и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми.

На счету их соперниц один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейков из восьми.

В следующей стадии Потапова и Петерсон встретятся с победителем матча Нурия Парризас-Диас / Аранча Рус - Кимберли Биррелл / Шарлотт Кемпенаерс-Поч.