Тарпищев отреагировал на решение Карацева сменить тренера

Президент ФТР Шамиль Тарпищев отреагировал на решение российского теннисиста Аслана Карацева назначить своим тренером испанца Габриэля Трухильо-Солера.

«Обычно берут нового тренера, чтобы скорректировать недочеты, закрыть свои многолетние проблемы. В этом нет ничего особенного. Но западные тренеры больше советуют, чем заставляют, а наших надо заставлять», - приводит слова Шамиля «СЭ».

Напомним, что предыдущим наставников Карацева был белорусский специалист Егор Яцык.

На Australian Open Карацев сегодня, 19 января, за выход в третий круг сыграет против представителя США Маккензи Макдональда. Встреча начнется в 11:20 по московскому времени.