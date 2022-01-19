Чакветадзе - о матче Карацев - Макдональд на Australian Open: Аслан должен контролировать игру

Бывшая теннисистка Анна Чакветадзе поделилась ожиданиями от матча второго круга Открытого чемпионата Австралии между американцем Маккензи Макдональдом и россиянином Асланом Карацевым.

«Маккензи Макдональд - талантливый теннисист, но не хватает ему во взрослом теннисе мощи. В плане подачи Карацеву он сильно уступает, в мощи. Макдональда нужно проходить. Может быть, какую-то партию и упустит Карацев, но матч должен контролировать», - приводит слова Анны «РБ-Спорт».

Карацев сегодня, 19 января, за выход в третий круг сыграет против представителя США Маккензи Макдональда. Встреча начнется в 11:20 по московскому времени.

В первом матче Аслан оказался сильнее испанца Хауме Муньяры (3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4). Игра продолжалась 4 часа 55 минут.