Кирьос - о матче с Медведевым на Australian Open: Он сейчас лучший игрок в мире

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился ожиданиями от матча второго круга Открытого чемпионата Австралии против россиянина Даниила Медведева.

«Это будет крутой опыт для меня. Вероятно, он сейчас лучший игрок в мире. С нетерпением ожидаю этого. Поэтому-то я и играю», - приводит слова Ника пресс-служба ATP.

Встреча теннисистов состоится 20 января в 03:00 по московскому времени.

Добавим, что на старте турнира Медведев одержал победу над представителем Швейцарии Хенри Лааксоненом – 6:1, 6:4, 7:6 (7:3). В свою очередь, Кирьос обыграл Лиама Броуди из Великобритании (6:4, 6:4, 6:3).