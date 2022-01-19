Виландер назвала Медведева фаворитом в матче против Кирьоса на Australian Open

Экс-теннисист Матс Виландер поделился ожиданиями от матча второго круга Открытого чемпионата Австралии между россиянином Даниил Медведев и австралийцем Ником Кирьосом.

«Даниил Медведев - явный фаворит. Из-за того, как он играет. Его надо одолеть. Он не собирается побеждать сам себя. Он способен отыграться, если ему это нужно», - приводит слова Виландера Tennis Head.

Встреча теннисистов состоится 20 января в 03:00 по московскому времени.

Добавим, что на старте турнира Медведев одержал победу над представителем Швейцарии Хенри Лааксоненом – 6:1, 6:4, 7:6 (7:3). В свою очередь, Кирьос обыграл Лиама Броуди из Великобритании (6:4, 6:4, 6:3).