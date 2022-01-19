Кудерметова победила Рузе и вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге Открытого чемпионата Австралии в двух сетах оказалась сильнее представительницы Румынии Елены Габриэлы Рузе (6:2, 7:5).

Кудерметова четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

На счету Рузе - два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

За выход в четвертый круг Кудерметова сразится с победителем пары Чжэн Циньвэнь (Китай) - Мария Саккари (Греция).