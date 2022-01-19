Маннарино победил Хуркача и вышел в третий круг Australian Open, где может сыграть с Карацевым

Французский теннисист Адриан Маннарино во втором круге Открытого чемпионата Австралии в трех сетах оказался сильнее представителя Польши Хуберта Хуркача (6:4, 6:2, 6:3).

Маннарино шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 14.

На счету Хуркача - 11 эйсов, две двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из десяти.

За выход в четвертый круг Адриан поборется с победителем пары Маккензи Макдональд (США) - Аслан Карацев (Россия).