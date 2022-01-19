Хачанов обыграл француза Бонзи и вышел в третий круг Australian Open, где встретится с Надалем

Российский теннисист Карен Хачанов во встрече второго круга Открытого чемпионата Австралии победил француза Бенжамена Бонзи со счетом 6:4, 6:0, 7:5.
По ходу матча Хачанов десять раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал шесть брейкпоинтов из 13.
На счету Бонзи два эйса, четыре двойные ошибки и один брейк, при этом у него было четыре возможности взять подачу россиянина.
В третьем круге Australian Open Хачанов сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее был сильнее немца Янника Ханфманна (6:2, 6:3, 6:4).
источник: «Советский спорт»