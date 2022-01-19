Карацев обыграл Макдональда и пробился в третий круг Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев во втором круге Открытого чемпионата Австралии оказался сильнее представителя США Маккензи Макдональда (3:6, 6:2, 6:2, 6:3).

Карацев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 17.

На счету Макдональда - шесть эйсов, три двойные ошибки и реализовано три брейк-пойнта из пяти.

За выход в четвертый круг Аслан поборется с Адрианом Маннарино из Франции, который ранее переиграл поляка Хуберта Хуркача (6:4, 6:2, 6:3).