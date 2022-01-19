Тарпищев - о матче Хачанов - Надаль: Если будет стабильно подавать - шансы у Карена будут

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии между россиянином Кареном Хачановым и испанцем Рафаэлем Надалем.

«Карену будет сложно пройти Надаля в следующем круге. Успех Хачанова всецелом зависит от его продуктивности в атаке. Но прежде всего, надо уверенно подавать. Если будет стабильно подавать - шансы у Карена будут», - приводит слова Тарпищева Sport24.

Хачанов во втором круге победил француза Бенжамена Бонзи со счетом 6:4, 6:0, 7:5. По ходу матча Хачанов десять раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал шесть брейкпоинтов из 13. На счету Бонзи два эйса, четыре двойные ошибки и один брейк, при этом у него было четыре возможности взять подачу россиянина.

В свою очередь, Надаль ранее был сильнее немца Янника Ханфманна (6:2, 6:3, 6:4).