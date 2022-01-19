Определилась соперница Кудерметовой по третьему кругу Australian Open

Стало известно, с кем сыграет российская теннисистка Вероника Кудерметова в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

Во втором раунде турнира представительница Греции Мария Саккари обыграла в двух сетах Чжэн Циньвэнь из Китая - 6:1, 6:4. Матч продолжался один час и 29 минут.

Отметим, что победительница встречи посеяна на Australian Openпод пятым номером. Сакари и Кудерметова ранее встречались дважды, одержав по одной победе.

Напомним, что Кудерметова ранее выиграла у румынки Елены-Габриэлы Русе - 6:2, 7:5.