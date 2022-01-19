Кафельников - о матче Хачанов - Надаль: Карен может зацепиться, если будет сконцентрирован всю игру

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии между россиянином Кареном Хачановым и испанцем Рафаэлем Надалем.

«Можно зацепиться, если Карен проведет игру с максимальной концентрацией и хладнокровием. Многое будет зависеть от подачи. Если она не подведет Карена, то шансы будут», - приводит слова Кафельникова Sport24.

Хачанов во втором круге победил француза Бенжамена Бонзи со счетом 6:4, 6:0, 7:5. По ходу матча Хачанов десять раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал шесть брейкпоинтов из 13. На счету Бонзи два эйса, четыре двойные ошибки и один брейк, при этом у него было четыре возможности взять подачу россиянина.

В свою очередь, Надаль ранее был сильнее немца Янника Ханфманна (6:2, 6:3, 6:4).