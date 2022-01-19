Борис Собкин: Хачанов всегда неплохо играл с Надалем, даже в лучшие времена испанца

Заслуженный тренер России Борис Собкин поделился ожиданиями от матча российского теннисиста Карена Хачанова с испанцем Рафаэлем Надалем в третьем круге Australian Open.

«С Надалем будет непростой матч. Карен всегда неплохо играл с Рафаэлем, даже в лучшие времена испанца. Хоронить Хачанова преждевременно. Сейчас коррективы в игру Надаля вносит коронавирус, он ведь недавно переболел - это не способствует его физическому состоянию», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Напомним, что Хачанов во втором круге победил француза Бенжамена Бонзи со счетом 6:4, 6:0, 7:5. Надаль был сильнее немца Янника Ханфманна (6:2, 6:3, 6:4).