Джокович приобрел 80% акций фирмы, разрабатывающей лекарство от коронавируса

Сербский теннисист Новак Джокович приобрел акций компании, которая занимается разработкой лекарства от COVID-19.

Как сообщает Reuters, речь идет о QuantBioRes. По словам исполнительного директора компании Ивана Лонкаревича, теннисист купил 80 процентов акций в июне 2020 года. Датская компании разрабатывает пептид. Он препятствует заражению коронавирусом клеток.

Ранее Джокович был депортирован из Австралии, где собирался принять участие в Открытом чемпионате Австралии.

Напомним, что 14 января иммиграционные службы повторно аннулировали визу Джоковича, мотивируя данное решение тем, что своим негативным отношением к вакцинации серб представляет собой общественную угрозу. А через два дня Федеральный суд Австралии встал на сторону правительства страны.

Сербский теннисист является девятикратным победителем данного турнира.