Самсонова проиграла Вондроушовой в матче второго круга Australian Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии, уступив представительнице Чехии Маркете Вондроушовой по итогам двух сетов – 2:6, 5:7.
Матч продолжался 1 час 29 минут. На счету россиянки, занимающей 37-е место в рейтинге ATP, одна подача навылет, десять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти. Ее соперница оформила четыре эйса, допустила восемь двойных и реализовала пять брейков из десяти.
В следующем круге соперницей Вондроушовой станет белоруска Арина Соболенко, обыгравшая Синьюй Ван из Китая (1:6, 6:4, 6:2).
источник: «Советский спорт»