Павлюченкова и Касаткина вышли в третий круг Australian Open

Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Павлюченкова в двух сетах обыграла хозяйку соревнований Саманту Стосур со счетом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась час и десять минут. Россиянка совершила три подачи навылет, шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти.

На счету ее соперницы один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк из трех.

Касаткина за час и двадцать минут справилась с полячкой Магдой Линетт.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3.

В активе российской спортсменки четыре подачи навылет, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнтов из шести.

Линетт совершила два эйса, одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейка из четырех попыток.

В следующем круге Павлюченко сыграет с румынкой Сораной-Михаэлой Кырстя. Касаткина встретится с Игой Швентек.