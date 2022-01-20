Рублев обыграл Беранкиса и вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев успешно преодолел барьер второго круга Открытого чемпионата Австралии, одержав победу над литовцем Ричардасом Беранкисом со счетом 6:4, 6:2, 6:0.

Матч продлился 1 час 49 минут. Статистика эйсов – 13:2 в пользу россиянина, являющегося шестой ракеткой мира. При этом Рублев допустил три двойных ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 15. У его соперника пять двойных и ни одного реализованного брейка из четырех.

В третьем круге Рублев встретится с представителем Марином Чиличем. Ранее на турнире хорватский спортсмен обыграл словака Норберта Гомбоша – 6:2, 6:3, 3:6, 7:6 (8:6).