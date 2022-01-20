Стосур завершила карьеру в одиночном разряде после поражения от Павлюченковой на Australian Open

Австралийская теннисистка Саманта Стосур завершила карьеру в одиночном разряде после поражения от Анастасии Павлюченковой в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

«Я бегала изо всех сил, пытаясь затянуть игру еще немного, но Павлюченкова сегодня играла великолепно, она была просто слишком хороша. Я сделала больше, чем когда-либо считала возможным. Делала то, о чем я мечтала в детстве. Это было феноменально, и я не могу просить большего. У меня было много замечательных моментов в Австралии и по всему миру. Это было потрясающе», - приводит слова спортсменки Reuters.

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Павлюченковой. Россиянка затратила на победу чуть больше часа.

Стосур является семикратным победителем турниров «Большого Шлема» в паре и миксте. Наивысшее место в мировом рейтинге, которое Саманта занимала в одиночном разряде - четвертое, в парном - первое.