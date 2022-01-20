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Австралийский суд объяснил, почему не удовлетворил апелляцию Джоковича

Первую ракетку мира не допустили до участия в Australian Open и выдворили из страны
20 января 2022 10:03
автор: Александр Шульгин

Федеральный суд Австралии объяснил, почему апелляция первой ракетки мира Новака Джоковича на решение австралийских властей выдворить его из страны была отклонена.

В пресс-релизе судебного органа указано, что судом рассматривалась законность решения министра иммиграции Алекса Хоука, а нет его разумность. С юридической точки зрения никаких нарушений не выявлено, а позиция чиновника является четкой и последовательной.

Напомним, Джокович прибыл в Австралию, имея на руках визу, которую не имел права использовать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ранее серб оформил себе медотвод.

Новака задержали в аэропорту, поместили в отель для беженцев и планировали депортировать из страны, однако он обратился в суд и выиграл дело.

Позже стало известно, что австралийские власти могут упрятать серба за решетку на год за предоставление ложной информации при оформлении визы, а сербские - на три года за то, что Джокович в конце декабря давал интервью французскому изданию, будучи зараженным коронавирусом и зная об этом, однако скрыл этот факт.

14 января стало известно, что министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу теннисиста. Джокович подал апелляцию на это решение, однако она была отклонена, и теннисиста депортировали из страны.

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