Южный считает Надаля фаворитом матча против Хачанова в третьем круге Australian Open

Бывший российский теннисист Михаил Южный оценил шансы своего соотечественника Карена Хачанова в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии с испанцем Рафаэлем Надалем.

Отметим, что встреча между спортсменами состоится завтра, 21 января, в 03:00 мск.

– Наверное, Надаля можно назвать фаворитом поединка, но только лишь за прежние заслуги. Сейчас они находятся примерно на одном уровне. Турнир для них только начинается. Уверен, что к поединку Карен еще наберет форму и покажет более сильный теннис, – цитирует Южного РБК.

Добавим, что во втором круге Хачанов, занимающий 30-е место в рейтинге ATP, одержал победу над французом Бенджамином Бонзи (6:4, 6:0, 7:5). В свою очередь Надаль обыграл представителя Германии Янника Ханфманна (6:2, 6:3, 6:4).