Карацев проиграл во втором круге Australian Open в парном разряде из-за травмы партнера

Российский теннисист Аслан Карацев в паре с новозеландцем российского происхождения Артемом Ситаком завершил выступления в парном разряде на открытом чемпионате Австралии.
Карацев и Ситак не смогли продолжить встречу второго круга турнира против еще одного представителя Новой Зеландии Маркуса Даниэлла и датчанина Фредерика Нильсена.
Первый сет дуэт с участием россиянина проиграл со счетом 2:6, а во втором Ситак не смог продолжить игру, сославшись на травму ноги. Таким образом, победа была присуждена их соперникам.
Напомним, что в одиночном разряде Карацев пробился в третий круг, в котором сыграет против француза Адриана Маннарино.
источник: ATP