Карацев проиграл во втором круге Australian Open в парном разряде из-за травмы партнера

Российский теннисист Аслан Карацев в паре с новозеландцем российского происхождения Артемом Ситаком завершил выступления в парном разряде на открытом чемпионате Австралии.

Карацев и Ситак не смогли продолжить встречу второго круга турнира против еще одного представителя Новой Зеландии Маркуса Даниэлла и датчанина Фредерика Нильсена.

Первый сет дуэт с участием россиянина проиграл со счетом 2:6, а во втором Ситак не смог продолжить игру, сославшись на травму ноги. Таким образом, победа была присуждена их соперникам.

Напомним, что в одиночном разряде Карацев пробился в третий круг, в котором сыграет против француза Адриана Маннарино.